В Северной Македонии разбился самолет с семьей на борту: никто не выжил

Среди погибших в авиакатастрофе – двое детей

Фото: wikipedia.org.

В Северной Македонии разбился самолет с семьей на борту: никто не выжил //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/437/37b/5ca43737b6e74.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/437/37b/5ca43737b6e74.jpg 2019-04-03T07:26:00+03:00 Другие страны Среди погибших в авиакатастрофе – двое детей

В горах в Северной Македонии потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna P210N, на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми. Об этом сообщил официальный представитель МВД Северной Македонии Тони Ангеловских.

Трагедия произошла в плохих метеорологических условиях. Спасатели уже определили место падения самолета – он упал в горах в труднодоступной местности, в 35 километрах от Скопье.

В МИД Болгарии рассказали, что самолет выполнял перелет из Охрида в Софию.

Напомним, не так давно в канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.

Также сообщалось, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.

Кроме того, четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.

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