В Северной Македонии разбился самолет с семьей на борту: никто не выжил
Среди погибших в авиакатастрофе – двое детей
В горах в Северной Македонии потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna P210N, на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми. Об этом сообщил официальный представитель МВД Северной Македонии Тони Ангеловских.
Трагедия произошла в плохих метеорологических условиях. Спасатели уже определили место падения самолета – он упал в горах в труднодоступной местности, в 35 километрах от Скопье.
В МИД Болгарии рассказали, что самолет выполнял перелет из Охрида в Софию.
Напомним, не так давно в канадской провинции Онтарио потерпел крушение небольшой самолет. Авария произошла на северо-востоке региона в труднодоступной местности в районе озера Сноушу. На момент крушения, по предварительным данным, в самолете находился только пилот. Мужчину на вертолете госпитализировали в больницу в районе Кинора.
Также сообщалось, что пять человек получили ранения в результате крушения самолета на авиашоу в канадской провинции Британская Колумбия.
Кроме того, четыре человека погибли в результате падения военного вертолета в жилом районе на севере Стамбула в Турции.
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