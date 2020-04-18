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В Шотландии выставили на аукцион самый дорогой напиток в мире

18 апреля, 04:51

Станислав Кожемякин

Бутылку односолодового Macallan собираются продать за за 1,5 миллиона долларов

В Шотландии выставили на онлайн-аукцион бутылку 60-летнего виски, за которую планируют выручить от 1 до 1,2 млн фунтов стерлингов (1,2 — 1,49 млн долларов).

Как сообщает Daily Mail, речь идет об односолодовом Macallan, который в 1926 году подвергли дистилляции, а в 1986-м разлили. Всего было выпущено 40 бутылок этого напитка, а 14 из них получили статус Fine and Rare – одна из них и будет выставлена на продажу.

Ранее она принадлежала американскому коллекционеру Ричарду Гудингу. После его смерти в 2014 году родственники выставили на торги его огромную алкогольную коллекцию: в декабре за 3,29 млн фунтов с молотка ушли 1,9 тысячи бутылок, а сейчас будут проданы остальные 2 тысячи.

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Гвоздем предыдущих торгов стала бутылка Macallan с этикеткой, созданной современным итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Лот был продан за 825 тыс. фунтов.

Рекорд среди проданных на аукционе виски удерживает бутылка Macallan, которую в октябре прошлого года на торгах Sotheby`s купили за 1,5 млн фунтов (1,78 млн долларов).

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А годом ранее такая же бутылка ушла с молотка за 1,2 млн фунтов стерлингов.

Стоит отметить, что ранее эксперты назвали покупку редких сортов шотландского виски самой выгодной инвестицией в мире.

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Как проходил аукцион редкостных драгоценностей в Швейцарии, вы можете узнать в видеосюжете:

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Великобритания алкоголь торги шотландия виски аукционы

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