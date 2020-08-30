В штабе Тихановской рассказали, что сделает оппозиция после передачи власти в Беларуси

Лидер оппозиции и экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская намерена восстановить Конституцию в редакции 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

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Об этом сообщили в ее штабе.

"После того, как власть перейдет победившему народу, будет сформировано переходное правительство (на основе существующего сейчас), будет восстановлена Конституция 1994 года, после чего будут созданы условия для проведения честных и прозрачных выборов, которые и будут проведены", - говорится в сообщении.

Как известно, Тихановская после выборов президента Беларуси выехала в Литву. По ее инициативе в стране сформировали Координационный совет оппозиции по транзиту власти в республике. После отъезда в Литву Тихановская заявила, что не вернется в Беларусь, пока Лукашенко у власти .

Напомним, что ранее Светлана Тихановская выразила готовность занять должность временного президента Беларуси, назвав свою главную цель – подготовку новых выборов в стране. Светлана Тихановская также сообщила, что готова к диалогу с Россией.

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