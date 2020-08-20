В Швеции зафиксировали рекордную смертность за последние 150 лет

В Швеции, отличающейся сдержанным подходом к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, в первой половине 2020 года зафиксировали самый высокий показатель смертей за последние 150 лет. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Статистического управления Швеции.

Реклама

Так, в первой половине этого года в Швеции умерли 51 405 человек, что является наибольшим количеством смертей в стране за первую половину года с 1869 года, когда умер 55 431 человек.

Согласно статистическим данным, в первой половине 2020 года умерли 25 563 женщины и 25 842 мужчины, что на 4633 человек больше, чем в 2015-2019 годах – умирали в среднем 46 772 человека.

Сейчас население Швеции составляет 10,3 миллиона человек, а 150 лет назад – около 2,5 млн.

Читайте также: Смертность от COVID-19 в Украине: Госстат впервые опубликовал данные

Реклама

"В целом избыточная смертность за первое полугодие составила 10%. Чрезмерный коэффициент смертности мужчин составил 13%, или 3035 смертей, а женщин – 7%, или 1597 смертей", – цитирует издание отчет.

В тренде Лукашенко решил натравить на организаторов протестов КГБ

Согласно ему, число смертей резко возросло с конца марта и достигло пика в середине апреля 2020 года, когда 15 и 16 апреля ежедневно умирали 398 человек. После пика в середине апреля количество смертей упало, но в конце июня в стране все еще наблюдалось небольшое превышение среднего уровня смертности.

Напомним, по последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 22 млн человек.

А разведка США утверждает, что власти китайской провинции Хубэй и города Ухань, где вспыхнул коронавирус, утаивали истинные масштабы эпидемии от центрального руководства КНР.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама