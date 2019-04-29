В Швейцарии лавина накрыла лыжников, есть жертвы

Полиция занимается опознанием погибших

Фото: Flickr

На юге Швейцарии сошла лавина, в результате погибли четверо лыжников из Германии. Об этом сообщает издание Fox News.

В полиции региона Вале рассказали, что лавина сошла еще в пятницу, 26 апреля, возле села Фишерталь. Спасатели и самолеты приступили к поиску сразу же после получения информации о пропавших без вести туристах, но их тела нашли только в субботу.

Сейчас правоохранители занимаются опознание погибших лыжников.

Кроме того, сообщалось об огромной лавине, которая сошло на швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана, в районе сектора Плэн-Морт. После ЧП несколько человек оказались погребены под снегом.

Стоит отметить, что украинские чрезвычайное службы тоже предупреждают об угрозе схождения лавин в Карпатах.

А историю чудесного спасения лыжника в Альпах можете посмотреть в видеоролике. Как видно на ролике, мужчина как раз спускался по склону, когда, оглянувшись, заметил прямо за собой снежный обвал. Набрав скорость, он смог его обогнать.

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