В Швейцарии спасли четверых попавших под лавину лыжников
Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей
Четыре человека пострадали в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана во вторник.
Эту информацию подтвердила полиция, сообщает Reuters.
"Спасатели прибыли очень быстро, они спасли четырех пострадавших людей, в том числе одного человека, чья жизнь находится в опасности. Трое получили поверхностные повреждения", – заявил на пресс-конференции командующий полиции кантона Вале Кристиан Варон.
"Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски с привлечением значительных ресурсов", – добавил он.
Подтверждений гибели людей пока нет. К аварийной операции привлечены восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей.
Как сообщалось, лавина, сошедшая во вторник в обед на курорте Кран-Монтана, похоронила под снегом до 12 лыжников. Однако точной информации, скольких людей ищут, до сих пор нет.
Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарской кантоне Фрибург, под которую попала группа туристов из 14 человек. Тогда погиб 55-летний мужчина.
Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.
Также лавина накрыла горный отель в Италии.
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