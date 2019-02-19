В Швейцарии спасли четверых попавших под лавину лыжников

Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.

В Швейцарии спасли четверых попавших под лавину лыжников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg 2019-02-19T22:36:00+02:00 Другие страны Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей

Четыре человека пострадали в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана во вторник.

Эту информацию подтвердила полиция, сообщает Reuters.

"Спасатели прибыли очень быстро, они спасли четырех пострадавших людей, в том числе одного человека, чья жизнь находится в опасности. Трое получили поверхностные повреждения", – заявил на пресс-конференции командующий полиции кантона Вале Кристиан Варон.

"Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски с привлечением значительных ресурсов", – добавил он.

Подтверждений гибели людей пока нет. К аварийной операции привлечены восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей.

Как сообщалось, лавина, сошедшая во вторник в обед на курорте Кран-Монтана, похоронила под снегом до 12 лыжников. Однако точной информации, скольких людей ищут, до сих пор нет.

Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарской кантоне Фрибург, под которую попала группа туристов из 14 человек. Тогда погиб 55-летний мужчина.

Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.

Также лавина накрыла горный отель в Италии.

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