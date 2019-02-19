Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,8
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Швейцарии спасли четверых попавших под лавину лыжников

Сегодня, 22:36

Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua
Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua.
В Швейцарии спасли четверых попавших под лавину лыжников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/4be/d0d/5c54bed0d9d90.jpg Другие страны Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей

Четыре человека пострадали в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана во вторник.

Эту информацию подтвердила полиция, сообщает Reuters.

"Спасатели прибыли очень быстро, они спасли четырех пострадавших людей, в том числе одного человека, чья жизнь находится в опасности. Трое получили поверхностные повреждения", – заявил на пресс-конференции командующий полиции кантона Вале Кристиан Варон.

"Свидетели сказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски с привлечением значительных ресурсов", – добавил он.

Подтверждений гибели людей пока нет. К аварийной операции привлечены восемь вертолетов и более 240 полицейских и спасателей.

Как сообщалось, лавина, сошедшая во вторник в обед на курорте Кран-Монтана, похоронила под снегом до 12 лыжников. Однако точной информации, скольких людей ищут, до сих пор нет.

Ранее сообщалось о сходе лавины в швейцарской кантоне Фрибург, под которую попала группа туристов из 14 человек. Тогда погиб 55-летний мужчина. 

Кроме того, мы писали об истории удивительного спасения двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут провел под снегом после лавины, сошедшей во французских Альпах.

Также лавина накрыла горный отель в Италии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Швейцария, спасатели, лавина, лыжники

Вы сейчас просматриваете новость " В Швейцарии спасли четверых попавших под лавину лыжников". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавина накрыла лыжников на швейцарском курорте

Сегодня, 18:34

Под снегом могут находиться от 10 до 12 человек, идет спасательная операция

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

17 февраля, 10:49

Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской области

В Карпатах за минувшие сутки сошло пять лавин

14 февраля, 15:02

Спасатели предупреждают о лавинной опасности в горах пятого уровня

Спасатели предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах

14 февраля, 09:21

Опасность схода лавин сохраняется в горах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей

Десять человек погибли за выходные в Альпах – СМИ

4 февраля, 16:51

Все погибшие стали жертвами схода лавин

В Альпах сошла новая лавина: есть погибшие

4 февраля, 12:29

В числе жертв – по двое граждан Франции и Великобритании, одного пропавшего все еще ищут

На Донбассе хотят связать зарплаты и пенсии с «паспортами «ЛДНР»

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

Гордон рассказал, что думает о Супрун: "часть дьявольского плана"

Евробляхеры утерли нос власти: ВР примет новый закон

Украинцы смогут получать пенсии в Европе

У Порошенко отреагировали на намерения главы РПЦ приехать в Киев

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Отец троих детей узнал, что бесплоден и отсудил у жены $300 тысяч

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали
Загрузка...

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Сегодня, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

Вчера, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

17 февраля, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

17 февраля, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Владимир Зеленский вышел в свет со своей супругой

Вор в законе Гули начал войну в РФ

Гройсман отобрал у Коболева 13 мерседесов