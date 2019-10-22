В Сирии курды "атаковали" армию США картошкой: видео

Жители Эль-Камышлы отреагировали на решение Трампа вывести войска из Сирии

Демонстрация курдов в Берлине. Фото: REUTERS/Michele Tantussi, Christian Mang

Жители населенного преимущественно курдами сирийского города Эль-Камышлы забросали картошкой американских военных, которые покидали северо-восток страны, в связи с соответствующим решением президента США Дональда Трампа.

Как сообщает агентство Associated Press, недовольные местные жители выкрикивали лозунги с критикой Вашингтона. Среди них – "Нет – Америке!", "Америка лжет".

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"Американцы убегают как крысы", – сказал один из жителей, когда бронемашины долгое время поддерживавших их военных из Соединенных Штатов проезжали по улице города.

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Похожая ситуация произошла в ночь на понедельник в районе города Таль-Тамр. Когда американские военные покидали свои позиции, группа протестующих с плакатами в руках заблокировала им проезд.

Напомним, 9 октября вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-западе Сирии. Целью военной операции "Источник мира" президент Реджеп Эрдоган назвал "уничтожение террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижение мира и стабильности в регионе".

Также "Сегодня" сообщали, что Дональд Трамп посоветовал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану сесть за стол переговоров с военным руководством сирийских курдов и "не быть дураком".

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