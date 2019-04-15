В Сирии уничтожены наемники из Беларуси и КНРД – СМИ

Иностранные эксперты работали на ракетном заводе в провинции Хама, который Израиль сравнял с землей

Фото: REUTERS.

В результате ракетного удара, который Израиль нанес по сирийской провинции Хама на прошлой неделе, погибли и были ранены иностранные специалисты.

Ссылаясь на источники в военной разведке стран Запада, израильский военный портал Debka сообщает, что в момент атаки в Сирийском центре научных исследований и разработок в городе Масьяф находились также эксперты из Ирана, Беларуси и Северной Кореи.

Как видно на спутниковых снимках до и после атаки, Израиль практически сравнял с землей несколько цехов, в которых в частности работали иностранные граждане.

По данным журналистов белорусские специалисты отвечали за модернизацию ракет наземного базирования для Сирии и ливанской террористической организации "Хезболла", а корейские – за производство твердого топлива для ракет и установкой новых систем точной навигации.







Уточняется, что в Сирию белорусы попали через государственную компанию Белвнешпромсервис и работали в Сирийской Организации технологических производств. Она зачастую используется для обхода запрета на найм военных специалистов для производства оружия в Сирии и продажу вооружений режиму Асада.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что белорусские участники российской частной военной компании "Вагнер" не скрывают своего участие в боевых действиях в Сирии и получают новые паспорта в Беларуси.

Кроме того, в прошлом году стало известно о гибели в Сирии не менее шести боевиков ЧВК "Вагнер".

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