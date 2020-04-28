В сирийском городе прогремел взрыв: десятки жертв

В Сирии, где ранее возобновились бои между Турцией и курдами, снова неспокойно: в городе Африн прогремел взрыв. В его результате число жертв достигло 40 человек. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

"Жертвами в сирийском Африне стали не менее 40 мирных жителей, включая 11 детей. Более 47 человек получили ранения", — утверждается в коммюнике.

Турция обвинила в организации взрыва Рабочую партию Курдистана и курдские отряды „Сил народной самообороны".

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В оборонном ведомстве также проинформировали, что взрывчатка была заложена в автоцистерне.

Населенный курдами Африн расположен в 65 км к западу от города Алеппо. Он был оккупирован турецкими войсками в марте 2018 года в рамках операции "Оливковая ветвь", направленной против курдов.

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Заметим, что Анкара часто обвиняет курдов в таких атаках, в то время как повстанцы говорят, что они не устраивают нападения на гражданских лиц.

Видео: Reuters

В ноябре 2019 года Турция начала новую военную операцию против курдов.

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Конфликт Турции с курдами, которые стремятся создать собственное государство Курдистан, длится десятилетиями. По данным журналистов, жертвами терактов за последние 30 лет стали около 40 тысяч турецких граждан.

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