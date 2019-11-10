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На севере Сирии возобновились бои между Турцией и курдами

10 ноября, 14:02

В результате турецких бомбардировок пострадали люди

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

На севере Сирии возобновились бои между союзниками Турции и отрядами курдов. Об этом со ссылкой на свои источники в Сирии сообщил Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека. По информации наблюдателей, авиация ВВС Турции нанесла несколько ударов с воздуха в этом районе, пишет агентство dpa.

В результате турецких бомбардировок получили ранения члены курдских формирований и представители сирийских правительственных сил. Боевые действия идут вблизи населенного пункта Телль-Тамер, расположенного в 40 километрах от турецко-сирийской границы.

О возобновлении боевых действий сообщило также и сирийское агентство SANA. Согласно с Дамаском, в результате столкновений получили ранения несколько человек, в том числе и кинооператор SANA.

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Сообщается, что на месте столкновений вблизи города Рас-эль Айн было слышно интенсивный огонь из крупнокалиберных пулеметов. В Сирийский центр наблюдения за соблюдением прав человека сообщили, что сирийские правительственные войска отступили из нескольких занятых ими ранее позиций, оставив курдов один на один с союзниками Анкары.

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Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов . Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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Сирия Турция курды бомбардировка

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