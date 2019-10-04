В скандале с прахом Ганди в Индии произошел неожиданный поворот

Полиция объяснила, почему прах «отца нации» не могли украсть из мемориала в штате Мадхья-Прадеш

Махатма Ганди / Фото: Wikipedia

Правоохранительные органы Индии отрицают, что в городе Реза была похищена урна с прахом идеолога национально-освободительного движения страны Махатмы Ганди.

Представитель местной полиции Эс Багхель сообщил агентству Associated Press, что из мемориала в штате Мадхья-Прадеш не могли украсть останки "отца нации", так они там никогда не хранились.

Ранее учреждение пострадало от действий вандалов – они оставили на стене с изображением Ганди слово "предатель". После случившегося поступили сообщения о похищении урны с прахом.

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По словам Багхеля, полиция расследует только инцидент с надписью.

Националисты в Индии зачастую критикуют Ганди за продвижение идеи единства индуистов и мусульман.

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Напомним, философию Ганди назвали его именем – "гандизм", он проповедовал путь абсолютизируемого ненасилия. В 1948 году он стал жертвой покушения радикально настроенных индуистов, после чего его тело кремировали и выставили в нескольких мемориалах в различных частях Индии.

И все же окончательно его идеям осуществиться было не суждено – индийские власти до сих пор не решили проблему с мусульманами. Например, в августе был изменен статус населенного преимущественно мусульманами штата Джамму и Кашмир. А ранее на границе этого штата с Пакистаном прогремел взрыв.

К тому же, несколько лет назад Верховный суд Индии постановил отменить практику так называемого мгновенного развода мусульман, назвав ее противоречащей конституции.

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