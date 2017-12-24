В Словакии в ДТП попал автобус с украинцами: есть пострадавшие

Сегодня, 13:40

В результате аварии пострадали 7 человек

Фото: mukachevo.net
Фото: mukachevo.net

В Словакии, на границе с которой сегодня образовалась большая пробка, вблизи города Кошице столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. В автобусе находились 9 украинских граждан. Об этом сообщает mukachevo.net.

Отмечено, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали 7 человек: 6 граждан Украины и 1 гражданин Словакии.

В словацкой службе спасения сообщили, что пострадавшие получили ранения средней и незначительной тяжести. Но, как сообщает издание, некоторых раненых нужно было извлекать из зажатого авто.

По неофициальной информации, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. Словацкая полиция расследует обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, вчера, 23 декабря, во Львовской области разбился пассажирский автобус. В результате ДТП 5 человек пострадали. 

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы. 
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