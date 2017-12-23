Во Львовской области разбился пассажирский автобус: есть пострадавшие

В результате аварии пять человек получили травмы

Пассажирский автобус и легковой автомобиль устроили аварию во Львовской области. Об этом сообщает ГСЧС.

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня утром в Стрыйском районе, где столкнулись "ВАЗ 2126" и рейсовый автобус "Газель", следовавший по маршруту Стрый-Колодница.

"В результате ДТП травмированы пять человек: водитель автомобиля "ВАЗ 2126", водитель автобуса "Газель" и 3 пассажира автобуса. Пострадавших в состоянии различной степени тяжести госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу", – отметили в ГСЧС.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на Закарпатье, в селе Нижняя Апша произошло жуткое ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Сначала ее выбросило на встречную полосу после столкновения с Volkswagen, затем ее переехал неустановленный автомобиль.

Также мы писали, что на Прикарпатье в ДТП погибла 4-летняя девочка, а ее мать получила тяжелые травмы.