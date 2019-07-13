В Сомали произошел теракт, есть погибшие

Среди погибших — представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста

Фото: AFP

Минимум 10 человек погибли, несколько десятков получили ранения в результате теракта, совершенного в пятницу боевиками группировки "Аш-Шабаб" в отеле сомалийского города Кисмайо. Об этом сообщил CNN со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По их данным, среди погибших — представители региональных властей, старейшины местных племен и два журналиста. По данным агентства Синьхуа, число пострадавших в результате нападения составляет не менее 50 человек. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти.

В пятницу возле гостиницы в центре Кисмайо взорвался автомобиль, которым управлял террорист-смертник. После этого группа боевиков ворвалась в здание и вступила в бой с сотрудниками сил безопасности. По данным агентства Рейтер, в тот момент, когда произошел теракт, в отеле проходило совещание старейшин и парламентариев.

Об ответственности за нападение заявила исламистская группировка "Аш-Шабаб". Она была образована в 2004 году на территории Сомали. Ее боевики ведут вооруженную борьбу за свержение центрального правительства, сформированного при поддержке США и Эфиопии, а также за вывод из Сомали миротворческого контингента Африканского союза, который оказывает поддержку правительству.

С 2008 года боевики регулярно совершают террористические атаки.

Напомним, в декабре прошлого года в столице Сомали – Могадишо у Национального театра произошел теракт. В результате двух взрывов погибли минимум шесть человек пострадали более 15 человек. Об этом сообщили представители местной полиции.

По предварительной информации, в два автомобиля заложили бомбы, которые потом взорвались. Ответственность за нападение взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб". Их главной целью был контрольно-пропускной пункт у президентского дворца, который находится рядом с театром.

Напомним, ранее в Могадишо группировка "Аш-Шабаб" устроила двойной теракт.В результате взрыва погибли по меньшей мере 18 человек.

Кроме этого, в том году в столице Сомали произошел самый крупный по числу жертв теракт за всю историю. Правоохранительные структуры Сомали заявляют, что число жертв теракта в столице страны Могадишо возросло до 189 человек. В полиции заявили, что многие погибшие скончались после того, как были госпитализированы в тяжелом состоянии после взрыва.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Сомали произошел теракт, есть погибшие". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"