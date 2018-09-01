В Стамбуле начался Собор Константинопольской церкви, где рассмотрят автокефалию для Украины

Сегодня, 20:36

Вопрос предоставления Томоса Киеву будет рассматриваться 2 сентября

Фото: AFP
Фото: AFP

В Стамбуле начался Архиерейский собор Константинопольской церкви, главной темой которого является предоставление Украинской православной церкви автокефалии.

На Собор, который открывал патриарх Константинополя Варфоломей, прибыли более сотни епископов со всего мира. Собор продлится до понедельника, 3 сентября. Вопрос Украины будет рассматриваться в воскресенье, 2 сентября, во второй половине дня.

Если идею автокефалии поддержит большинство иерархов, то для предоставления Томоса Киеву не будет никаких процедурных препятствий.

После консультаций с епископами со всего мира, Константинопольский патриархат может окончательно определить сроки предоставления Томоса – грамоты, которая объявит о независимости Украинской православной церкви.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине не должно быть церкви, которая освящает гибридную войну России против нас.

 Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

Также напомним, Москва оказывает яростное сопротивление получению Киевом автокефалии украинской церкви, поэтому нет оснований считать, что томос уже у нас в кармане. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время участия во Всеукраинском паломничестве, приуроченном 1030-летию Крещения Украины – Руси, в ходе рабочей поездки в Тернопольскую область.
упц, автокефалия, томос
Источник:

Громадське телебачення

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