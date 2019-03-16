Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,72
30,18
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В столице Афганистана прогремел взрыв: один человек погиб

Сегодня, 08:41

По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы

Фото: AFP
В столице Афганистана прогремел взрыв: один человек погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg Другие страны По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы

Как минимум один человек погиб в результате взрыва на западе Кабула. Об этом в субботу сообщает Синьхуа.

По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы. Подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Афганистан, взрыв, кабул

Вы сейчас просматриваете новость " В столице Афганистана прогремел взрыв: один человек погиб". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Афганистане боевики убили 16 работников частной строительной компании

6 марта, 15:14

Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были уничтожены

В Афганистане от наводнений погибли почти 60 человек

5 марта, 20:41

Около 150 человек пострадали в результате стихийного бедствия

Талибы напали на военную базу в Афганистане: 40 погибших

1 марта, 16:44

Бой у военной базы в Гильменде продолжается, сообщает военное командование

Пентагон готов предложить талибам вывести войска США из Афганистана через пять лет

1 марта, 00:29

Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Вот почему Меган Маркл никогда не носит колготки

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Татьяна Черновол: депутат и агрессивная подружка Пашинского

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова

Аваков: Зеленский сделает из Украины парламентскую республику
Загрузка...

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

Вчера, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

Вчера, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

Вчера, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Кабмин отменил книги жалоб: как теперь потребителям защитить свои права

14 марта, 07:00

Потребители сетуют, что добиться своего станет еще сложнее. Эксперты: жалуйтесь в сети

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Документалка про менструацию получила Оскар

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом