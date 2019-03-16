В столице Афганистана прогремел взрыв: один человек погиб

По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы

Фото: AFP

В столице Афганистана прогремел взрыв: один человек погиб //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5d8/332/5c45d833290a8.jpg 2019-03-16T08:41:28+02:00 Другие страны По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы

Как минимум один человек погиб в результате взрыва на западе Кабула. Об этом в субботу сообщает Синьхуа.

По информации агентства Паджвок, инцидент произошел в районе Кота Санги афганской столицы. Подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики напали на частную строительную компанию, расположенную недалеко от аэропорта провинции Нангархар. По данным местных властей, около пяти часов утра по местному времени в районе Бехсод провинции пять боевиков напали на строительную компанию "EBE". Столкновение прекратилось после того, как все пять боевиков были убиты. Двое нападавших взорвали свои жилеты смертников, а трое других были убиты в столкновении с силами безопасности. 16 сотрудников строительной компании были убиты и девять других были ранены в результате нападения. Двое из раненых находятся в критическом состоянии, сказал он.

Напомним, ранее боевики "Талибана" атаковали места дислокации силовиков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана. В результате ожесточенных боев погибли 20 сотрудников сил безопасности, еще 23 получили ранения.

Кроме того, мы писали о том, что не менее 126 сотрудников служб безопасности стали жертвами мощного взрыва в центре Афганистана, который произошел в военном комплексе в провинции Вардак 21 января.

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