В столице Бангладеш страшный пожар уничтожил тысячи домов

Огнем уничтожено около 15 тысяч домов

/ Фото: AFP

В результате пожара в бедных кварталах столицы Бангладеш Дакки без крыши над головой остались 50 тысяч человек.

Об этом сообщает BBC.

"Масштабный пожар, который охватил трущобы столицы Бангладеш города Дакка, оставил без крова 50 тысяч человек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что огнем уничтожено около 15 тысяч домов.

Распространению пламени способствовало то, что большинство домов были покрыты пластиковыми материалами.

Только чудом никто не погиб, хотя несколько человек пострадали.

Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее в столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в офисном здании, расположенном в 19-этажной высотке, стали 25 человек.

Видео: Reuters

Отметим, 19-этажный небоскреб в Дакке, в котором произошло возгорание, находится в престижном торговом районе Банани. Многие жертвы погибли, когда, спасаясь от огня, выпрыгивали из окон, либо пытаясь вылезти из загоревшихся помещений по веревкам. На месте работали около двадцати пожарных расчетов, а также подразделения военно-морских и военно-воздушных сил.

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