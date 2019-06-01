В столице Гондураса протестующие подожгли посольство США

После поджога шин пламя перекинулось на здание дипломатического представительства

В Гондурасе вспыхнул пожар в посольстве США. Фото: Сегодня

В столице Гондураса произошел пожар в посольстве США. Инцидент произошел после того, как протестующие выложили шины у дипломатического представительства, облили их бензином и подожгли.

Вспыхнувший огонь высотой в пять метров перекинулся на само здание и дипломатом пришлось вызывать пожарных.

Сами поджигатели объяснили, что сделали это в знак протеста: они считают, что американское руководство поддерживает президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого обвиняют в диктатуре и в том, что довел страну до обнищания.

Несколько дней из-за этого в стране не утихают акции протеста. Не работают медики и учителя. В частности, выступают против приватизации больниц и учебных заведений.

Напомним, ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

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