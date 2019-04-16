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В Харькове ночью сожгли иномарку

Сегодня, 11:31

Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки

Иллюстрация
Иллюстрация.

В Харькове ночью произошло возгорание легкового автомобиля, припаркованного возле многоэтажного жилого дома. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, вспыхнул Nissan Juke.

Информацию о пожаре по проспекту Героев Сталинграда спасатели получили около двух часов ночи. К моменту их прибытия на место происшествия огнем был охвачен салон и моторный отсек машины. В 02:48 пожарные ликвидировали возгорание.

В результате происшествия обошлось без пострадавших. По предварительным выводщам специалистов, причиной инцидента стал поджог. В полиции уже открыли уголовное производство и сейчас устанавливают обстоятельства инцидента.

Ранее неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

Напомним, на Печерске сгорел элитный Porsche Panamera. Огнем также были повреждены припаркованные рядом Honda и Toyota Camry.

Кроме того, 19 сентября на стоянке в Киеве сожгли шесть автомобилей. Неизвестные мстили активисту, который выступал против незаконной добычи песка в селе Пуховка.

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Тег Харьков, поджог, машина

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