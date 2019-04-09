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В столице Ливии из-за столкновений погибло более 50 человек — СМИ

Сегодня, 03:42

Столкновения между противоборствующими ливийскими силами обострились после обстрела аэропорта

Фото: AFP
В столице Ливии из-за столкновений погибло более 50 человек — СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a8d/194/5caa8d194e5a3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a8d/194/5caa8d194e5a3.jpg Другие страны Столкновения между противоборствующими ливийскими силами обострились после обстрела аэропорта

Число погибших во время столкновений в Триполи между войсками Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительства национального согласия, признанного международным сообществом, возросло до 51. Об этом сообщило Associated Pres. Среди убитых числятся и гражданские лица.

Столкновения между противоборствующими ливийскими силами за контроль над столицей обострились в понедельник после обстрела аэропорта Митига. Всемирная организация здравоохранения заявила, что два доктора были убиты, пытаясь "эвакуировать раненых из зон конфликта". По данным ООН, из-за последних боевых действий были вынуждены покинуть свои дома около 3,4 тысячи человек.

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Ранее в ЛНА, которая сейчас находится под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, пообещали атаковать все аэропорты на западе страны, откуда совершаются боевые вылеты авиации признанного международным сообществом правительства Фаиза Сараджа.

После того, как в 2014 году был выведен из строя международный аэропорт Триполи, военный аэродром Митига стал единственным, с помощью которого возможно сообщение ливийской столицы с внешним миром.

Напомним, что 4 апреля Хафтар объявил о начале наступления своих войск на столицу охваченной двоевластием Ливии под предлогом очищения Триполи от террористов.


Мы также писали, что на фоне обострения ситуации в стране командование американских сил в Африке объявило о временном выводе военнослужащих США из Ливии.

В 2011 году в ходе гражданской войны лидер ливийской революции Муаммар Каддафи был убит повстанцами, что привело к разрушительным последствиям для страны как в политическом, так и экономическом плане. В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьера Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара.

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Тег Ливия, кризис, погибшие, триполи, бои

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Источник:

ТАСС

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