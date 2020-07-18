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В столице Сирии произошел двойной теракт: взрывы прогремели возле мечети

18 июля, 23:50

Елена Вус Елена Вус

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация

В субботу, 18 июля, два взрывных устройства сработали в сирийском Дамаске. По предварительным данным, в результате теракта один человек погиб и еще один пострадал.

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Об этом сообщает агентство SANA.

Взрывы прогремели возле мечети Анас бен Малик в районе Нахр-Айша сирийской столицы.

На данный момент ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Отметим, что 18 июля в Сирии объявили о наступлении "дня тишины", который вводится за 24 часа до начала выборов в Народный совет (парламент) страны.

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Ранее в Сирии в городе Африн прогремел взрыв. В его результате число жертв достигло 40 человек.Турция обвинила в организации взрыва Рабочую партию Курдистана и курдские отряды „Сил народной самообороны". В оборонном ведомстве также проинформировали, что взрывчатка была заложена в автоцистерне.

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В ноябре 2019 года Турция начала новую военную операцию против курдов.

Конфликт Турции с курдами, которые стремятся создать собственное государство Курдистан, длится десятилетиями. По данным журналистов, жертвами терактов за последние 30 лет стали около 40 тысяч турецких граждан.

Видео: Reuters

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Сирия взрыв мечеть теракты дамаск

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