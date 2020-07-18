В столице Сирии произошел двойной теракт: взрывы прогремели возле мечети

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация

В субботу, 18 июля, два взрывных устройства сработали в сирийском Дамаске. По предварительным данным, в результате теракта один человек погиб и еще один пострадал.

Реклама

Об этом сообщает агентство SANA.

Взрывы прогремели возле мечети Анас бен Малик в районе Нахр-Айша сирийской столицы.

На данный момент ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая организация.

Отметим, что 18 июля в Сирии объявили о наступлении "дня тишины", который вводится за 24 часа до начала выборов в Народный совет (парламент) страны.

Реклама

Ранее в Сирии в городе Африн прогремел взрыв. В его результате число жертв достигло 40 человек.Турция обвинила в организации взрыва Рабочую партию Курдистана и курдские отряды „Сил народной самообороны". В оборонном ведомстве также проинформировали, что взрывчатка была заложена в автоцистерне.

В тренде Пираты захватили украинских моряков: в МИД подтвердили информацию

В ноябре 2019 года Турция начала новую военную операцию против курдов.

Конфликт Турции с курдами, которые стремятся создать собственное государство Курдистан, длится десятилетиями. По данным журналистов, жертвами терактов за последние 30 лет стали около 40 тысяч турецких граждан.

Видео: Reuters

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама