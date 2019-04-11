В столице Таиланда горел один из крупнейших в мире торговых центров: есть погибшие, много раненых
Сотни посетителей были эвакуированы из охваченного огнем здания
По меньшей мере два человека погибли в пожаре, который вспыхнул в Бангкоке в одном из крупнейших торговых комплексов мира – CentralWorld.
Об этом сообщает BBC.
"В одном из крупнейших торговых центров Бангкока в среду около 17:40 по местному времени произошел пожар. Из-за него погибло как минимум два человека", – говорится в сообщении.
Кроме этого, ранения получили по меньшей мере 17 человек, а сотни посетителей были эвакуированы из охваченного огнем здания.
CentralWorld является 11-м по величине торговым центром в мире.
Напомним, вечером в субботу, 6 апреля, в одном из многоэтажных домов в 19-м округе Парижа произошел крупный пожар, который спровоцировал взрыв. Огонь распространился со второго по пятый этаж и охватил 27 квартир.
Ранее в Мадриде при взрыве в многоэтажке 16 человек получили ранения. Взрыв прогремел на 16-м этаже в пятницу, 5 апреля в районе Вальекас, на улице Антонио Майрены. Взрывной волной выбило стекла и стены дома. Крыша частично разрушена, держится на нескольких опорах. При этом обломки здания упали фактически на головы пешеходов. По предварительным данным, причиной взрыв мог стать бытовой газ.
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