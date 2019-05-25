В Судане анонсировали всеобщую забастовку

Пока неясной остается судьба дальнейших переговоров между Военным советом и оппозицией

Фото: REUTERS/Umit Bektas.

Суданский оппозиционный альянс "За свободу и перемены" призвал к проведению в стране двухдневной всеобщей забастовки. Как сообщил телеканал Al Jazeera, акция запланирована на 28–29 мая и охватит сотрудников как государственных, так и частных компаний и организаций.

Проведение забастовки обусловлено отсутствием прогресса на переговорах с Военным советом Судана о будущем переходном периоде и составе управляющего совета государства.

Тем временем остается неясной судьба дальнейших переговоров между Военным советом и оппозицией. 15 мая армия отложила на 72 часа диалог с оппозицией, заявив о намерении сначала полностью демонтировать баррикады перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка, и восстановить движение в центре столицы. Однако, когда спустя несколько дней совет обратился к оппозиционерам с предложением вернуться за стол переговоров, ответ так и не последовал.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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