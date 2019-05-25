Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Судане анонсировали всеобщую забастовку

25 мая, 00:53

Пока неясной остается судьба дальнейших переговоров между Военным советом и оппозицией

Фото: REUTERS/Umit Bektas
Фото: REUTERS/Umit Bektas.

Суданский оппозиционный альянс "За свободу и перемены" призвал к проведению в стране двухдневной всеобщей забастовки. Как сообщил телеканал Al Jazeera, акция запланирована на 28–29 мая и охватит сотрудников как государственных, так и частных компаний и организаций.

Проведение забастовки обусловлено отсутствием прогресса на переговорах с Военным советом Судана о будущем переходном периоде и составе управляющего совета государства.

Тем временем остается неясной судьба дальнейших переговоров между Военным советом и оппозицией. 15 мая армия отложила на 72 часа диалог с оппозицией, заявив о намерении сначала полностью демонтировать баррикады перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны, где больше месяца продолжается сидячая забастовка, и восстановить движение в центре столицы. Однако, когда спустя несколько дней совет обратился к оппозиционерам с предложением вернуться за стол переговоров, ответ так и не последовал.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Судан, кризис, протест

Вы сейчас просматриваете новость " В Судане анонсировали всеобщую забастовку". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Судане создали новое нацдвижение с участием 46 вооруженных групп

17 мая, 02:24

Ранее армия уже в четверг планировала полностью восстановить движение в центре суданской столицы

Военные в Судане прекратили переговоры с оппозицией до снятия всех баррикад

16 мая, 06:15

Военные намерены сначала полностью демонтировать баррикады перед штаб-квартирой главного командования вооруженных сил страны

В Судане военые договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде

15 мая, 04:57

Завершение оформления договоренностей с альянсом должно завершиться в течение 24 часов

В результате атаки на протестующих в Судане погибли пять человек

14 мая, 04:39

В числе погибших — один офицер ВС, остальные — манифестанты

В столице Судана возросло количество жертв перестрелки

14 мая, 02:26

Среди погибших — двое протестующих и один военнослужащий

В Судане произошла стрельба, есть жертвы

14 мая, 01:23

В результате атаки пострадало большое число протестующих

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Анемия требует: чем заменить кофе и черный чай?

Гройсман заявил об отставке

Желатин вместо мази: нетрадиционная помощь поврежденным суставам

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Как мужчины убивают своих жен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь