В Судане пообещали организовать выборы в течение девяти месяцев

Для организации выборов сформируют временное правительство

Фото: AFP

Глава Военного совета Судана пообещал организовать выборы в течение девяти месяцев

Глава переходного Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что сформирует временное правительство для организации всеобщих выборов в стране в течение девяти месяцев. Об этом он сообщил в телевизионном обращении к нации.

"В течение девяти месяцев мы сформируем временное правительство для организации всеобщих выборов", — сказал он.

аль-Бурхан пообещал провести расследование гибели людей.

Армия взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом, арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны.

Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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