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В Судане произошли две попытки переворота

14 июня, 00:37

Военный совет страны заявил, что содержал людей, которые пытались совершить перевороты

Фото: REUTERS/Stringer
Фото: REUTERS/Stringer.

Две попытки переворота были совершены в последнее время в Судане. Об этом заявил переходный Военный совет страны, – информирует "Аль-Арабия"

"Нам удалось сорвать две попытки переворота за последний период, — отмечается в заявлении данной структуры. — Мы удерживаем две группы военных, которые пытались совершить их".

В среду "Аль-Арабия" со ссылкой на собственные источники уже передавала о неудавшейся попытке переворота против Военсовета. Сообщалось о задержании 68 офицеров, принимавших в нем участие, в отношении которых было начато расследование. Также указывалось, что большинство в группе предполагаемых путчистов — офицеры-исламисты, верные бывшему режиму. Однако позднее телестанция сама опровергла эту информацию.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. У штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту.  Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима. 

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Тег Судан, кризис, переворот, попытка

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Источник:

ТАСС

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