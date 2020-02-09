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В Таиланде ликвидирован стрелок, подстреливший около 80 человек: подробности бойни

9 февраля, 09:29

Силовики пошли на штурм торгового центра, где солдат расстреливал людей

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

В торговом центре в Таиланде, где гремели взрывы и выстрели, ликвидирован солдат, устроивший массовое убийство. Он успел убить 26 человек и ранить более 50.

О ликвидации военного сообщил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, который прибыл на место преступления, сообщает Reuters.

По его словам, стрелок пошел на это преступление, обидевшись из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал, что его обманули, и он отправился в северо-восточный город Накхонратчасима. Тайский премьер отметил, что конфликт у солдата был с родственником его командира. Солдат был убит вооруженными силами после ночной осады в торговом центре Terminal 21.

В СМИ отмечают, что количество погибших достигло 26 человек, а по раненным данные расходятся – от 52 до 57 человек. Он был вооружен штурмовым оружием, похищенным с военной базы.

Люди, которые едва спаслись из торгового центра, рассказывают, как там все происходило.

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"Это было страшно, потому что я слышала случайные выстрелы ... Мы долго ждали, когда полиция придет и поможет нам, много часов", – сказала женщина.

Еще один очевидец бойни отметил, что стрелок целился в головы.

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"Я слышал так много выстрелов. Он стрелял везде, и его выстрелы были очень точными", – сказал мужчина.

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Тайские СМИ сообщили, что солдат был заядлым стрелком и энтузиастом оружия, который часто позировал с оружием в социальных сетях.

За день до атаки Чакрапант Тхомма разместил на своем аккаунте в Facebook осуждение жадных людей: "Разбогатели на обмане, воспользовавшись другими людьми. Они думают, что могут потратить деньги в аду?"

Позже он опубликовал письменные обновления во время атаки: "Смерть неизбежна для всех… Должен ли я сдаться?"

Как сообщали новости "Сегодня", в субботу, 8 февраля, в Таиланде военный устроил кровавую бойню, обстреляв людей. 32-летний военнослужащий Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь по людям.

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