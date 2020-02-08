В Таиланде военный устроил кровавую бойню, обстреляв людей: 15 погибших (видео 18+)

В городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда в субботу, 8 февраля, военнослужащий убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом обстрелял мирных жителей по дороге к торговому центру, возле него и в самом здании ТЦ. По меньшей мере погибли 15 человек, многие получили ранения.
Как сообщает Таиландское агентство новостей, солдат удерживает 16 заложников.
Так, после убийств в военном лагере солдат угнал авто и направился к ТЦ "Терминал-21" в районе Муанг.
На Google Maps адрес ТЦ уже промаркирован как место активной стрельбы:
Кроме того, сообщается, что он вел трансляцию своих действий в Facebook и спустя некоторое время его страницу заблокировали.
Военные сообщили, что нападавшим является капрал Чакрапант Тхомма. Также издание "Банкок пост" опубликовало фото предполагаемого стрелка.
Пользователи социальных сетей также публикуют видео ЧП.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.
Тайский солдат расстрелял несколько прохожих в Khorat, #Thailandpic.twitter.com/C9nq9SZJuQ— ВВМУПП- суперклуб (@vvmup) February 8, 2020
A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand#shootingpic.twitter.com/k1T0qXgucx— Reality Index (@Reality_Index) February 8, 2020
#Breaking: #Thailand's special forces are preparing to storm shopping center in #Korat where a soldier has killed at least 10 in a mass shooting and taken hostages#koratshootingpic.twitter.com/s7RGADHjbN— ISCResearch (@ISCResearch) February 8, 2020
Вместе с тем, в сеть также выложили видео тренировок срелка.
The shooter posted an video of him training.#กราดยิงโคราช#Thailandpic.twitter.com/LDGeKtXlZG— Pakistani Hawk (@SirajMumin) February 8, 2020
Территория вокруг ТЦ на данный момент оцеплена. Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча поручил заместителю министра обороны и главнокомандующему следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и хорошо позаботиться о раненых и семьях погибших.
Напомним, ранее в Лондоне в районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом. Подоспевшие полицейские ликвидировали злоумышленника. Случившееся уже признали террористическим актом.
Также новости "Сегодня" писали, что в Москве трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост и открыли стрельбу. В итоге двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, продолжая стрелять и убив при этом сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив.
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