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В Таиланде военный устроил кровавую бойню, обстреляв людей: 15 погибших (видео 18+)

8 февраля, 15:21

По данным СМИ, солдат вел трансляцию в социальной сети, его страницу уже заблокировали

В городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда в субботу, 8 февраля, военнослужащий убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом обстрелял мирных жителей по дороге к торговому центру, возле него и в самом здании ТЦ. По меньшей мере погибли 15 человек, многие получили ранения.

Как сообщает Таиландское агентство новостей, солдат удерживает 16 заложников.

Так, после убийств в военном лагере солдат угнал авто и направился к ТЦ "Терминал-21" в районе Муанг.

На Google Maps адрес ТЦ уже промаркирован как место активной стрельбы:

Кроме того, сообщается, что он вел трансляцию своих действий в Facebook и спустя некоторое время его страницу заблокировали.

Фото: @Hook31_Thailand

Фото: @Hook31_Thailand

Военные сообщили, что нападавшим является капрал Чакрапант Тхомма. Также издание "Банкок пост" опубликовало фото предполагаемого стрелка.

Фото: bangkokpost.com

Фото: bangkokpost.com

Пользователи социальных сетей также публикуют видео ЧП.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Вместе с тем, в сеть также выложили видео тренировок срелка.

Территория вокруг ТЦ на данный момент оцеплена. Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча поручил заместителю министра обороны и главнокомандующему следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и хорошо позаботиться о раненых и семьях погибших.

Напомним, ранее в Лондоне в районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом. Подоспевшие полицейские ликвидировали злоумышленника. Случившееся уже признали террористическим актом.

Также новости "Сегодня" писали, что в Москве трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост и открыли стрельбу. В итоге двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, продолжая стрелять и убив при этом сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив.

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Таиланд солдат стрельба

Источник: ТАСС

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