В Таиланде военный устроил кровавую бойню, обстреляв людей: 15 погибших (видео 18+)

В городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда в субботу, 8 февраля, военнослужащий убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом обстрелял мирных жителей по дороге к торговому центру, возле него и в самом здании ТЦ. По меньшей мере погибли 15 человек, многие получили ранения.

Как сообщает Таиландское агентство новостей, солдат удерживает 16 заложников.

Так, после убийств в военном лагере солдат угнал авто и направился к ТЦ "Терминал-21" в районе Муанг.

На Google Maps адрес ТЦ уже промаркирован как место активной стрельбы:

Кроме того, сообщается, что он вел трансляцию своих действий в Facebook и спустя некоторое время его страницу заблокировали.

Военные сообщили, что нападавшим является капрал Чакрапант Тхомма. Также издание "Банкок пост" опубликовало фото предполагаемого стрелка.

Пользователи социальных сетей также публикуют видео ЧП.

A video shows the rogue Thai Army soldier who has committed a mass shooting in Khorat, shooting at a motorcyclist and drivers #Thailand#shootingpic.twitter.com/k1T0qXgucx — Reality Index (@Reality_Index) February 8, 2020

#Breaking: #Thailand's special forces are preparing to storm shopping center in #Korat where a soldier has killed at least 10 in a mass shooting and taken hostages#koratshootingpic.twitter.com/s7RGADHjbN — ISCResearch (@ISCResearch) February 8, 2020

Вместе с тем, в сеть также выложили видео тренировок срелка.

Территория вокруг ТЦ на данный момент оцеплена. Премьер-министр Таиланд Прают Чан-Оча поручил заместителю министра обороны и главнокомандующему следить за ситуацией, а также расследовать причины произошедшего и хорошо позаботиться о раненых и семьях погибших.

