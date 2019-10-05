В Таиланде погибли шесть слонов, пытаясь спасти слоненка

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия

Фото: thairath.co.th

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Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое. По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет ВВС.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой. В 1992 году здесь погибли восемь слонов. Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов. Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти.

Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.

"Тут ничего не поделаешь, природа – жестокая вещь", – сказал Эдвин Виек. В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.

Ранее на востоке Индии стадо агрессивных слонов атаковало поселок. Камеры наблюдения зафиксировали, как одно из животных разгромило и опрокинуло авторикшу, искалечив двух пассажиров. Еще один слон насмерть затоптал пожилую женщину.

Напомним, что в конце прошлого года слон вторгся в игровой парк в Южной Африке и убил одного из его специалистов Марка Лотенбаха. Мужчина пытался прогнать разъяренного слона с территории парка, где гуляют туристы, в результате чего сам стал жертвой нападения животного.

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