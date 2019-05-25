В Таиланде произошел взрыв на грузовом судне, сотни пострадавших
Судно перевозило контейнеры с гипохлоритом кальция
В порту Лаем Чабанг, что в Таиланде, произошел взрыв на грузовом судне. В результате возникшего пожара пострадали по меньшей мере 130 человек, сообщает Bangkok Post.
Взрыв произошел утром, в субботу 25 мая, на южнокорейском судне KMTC Hongkong. По предварительным данным, взорвались контейнеры с гипохлоритом кальция. Ликвидация возгорания продолжалась до вечера.
Министерство охраны здоровья страны сообщило, что более 130 человек доставили в больницы. Часть из них жаловалась на ожоги, часть – на раздражение глаз и горла.
Ранее несколько мощных взрывов прогремели в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара на, как минимум, семи нефтяных танкерах.
Кроме того,у берегов Норвегии потерпел крушение лайнер Viking Sky. Во время шторма у судна отказали все четыре двигателя, в результате чего сотни человек пришлось экстренно эвакуировать на вертолете прямо с палубы.
А в прошлом году "Сегодня" побывали на самом огромном и самом новом круизном лайнере в мире - "Симфонии морей", который также принадлежит компании Royal Caribbean.
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