В Таиланде разбили огромного золотого Будду: видео

Местные жители собирали на статую деньги сами и надеялись, что она принесет им удачу

В тайском городе Аюттхая рабочие разбили огромную статую Будды. Монумент пытались перевезти на другое место, когда у подъемного крана разорвался трос. Пятиметровая золотая голова Будды упала и разлетелась на куски. От падения никто не пострадал. Местные жители, конечно, расстроились. На статую они собирали деньги несколько месяцев и надеялись, что она принесет им удачу. Строительная компания пообещала сделать нового Будду за свой счет.

А вот жители украинских сел собирают деньги не на приносящие удачу статуи, а на куда более приземленные вещи. Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что в Черкасской области жители села сами собирают деньги на ремонт дороги. Люди не дождались помощи от государства и решили все взять в свои руки.

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А еще мы писали о том, как спасатели Австралии собирают деньги на благотворительность очень оригинальным образом. Традиции уже 27 лет и она завоевала любовь женщин всего мира. Подробнее читайте в материале: Пожарные Австралии выпустили очень горячий календарь на 2020 год

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