В Танзании обвинили в колдовстве и убили четырех человек

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В Танзании местные жители убили четырех человек по обвинению в колдовстве. Об этом сообщает Xinhua.

Как написали в источнике, были убиты члены одной семьи. Их дома разгневанные односельчане в западной Танзании снесли после того, как они заподозрили жертв в причастности к колдовству. Известно также, что среди жертв была беременная женщина.

"Сельские жители также уничтожили имущество жертв", – говорится в сообщении.

Местные власти обратились к правительству с просьбой арестовать преступников и привлечь их к ответственности. Окружной комиссар в свою очередь призвал к спокойствию и заявил, что органы безопасности начали расследование убийств.

Напомним, на востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Еще около 70 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших были преимущественно местные жители. Люди пытались набрать себе горючего, которое вылилось из цистерны, когда та вспыхнула и взорвалась. По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.

Позже количество погибших в результате взрыва возросло до 89. На тот момент еще 25 человек оставались в больнице. 16 из них – в отделении интенсивной терапии, еще девять – в ожоговом отделении.

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