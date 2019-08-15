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Взрыв бензовоза в Танзании: число жертв резко возросло

Сегодня, 16:16

Люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из цистерны, когда та вспыхнула и взорвалась

Количество погибших в результате взрыва бензовоза в субботу в городе Морогоро на востоке Танзании возросло до 89. Об этом сообщила местная газета Citizen со ссылкой на медиков.

Ранее сообщалось о 75 жертвах инцидента. По данным газеты, еще 25 человек остаются в больнице. 16 из них находятся в отделении интенсивной терапии, еще девять – в ожоговом отделении.

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Ранее сообщалось, что на востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Еще около 70 человек пострадали. Среди погибших и пострадавших были преимущественно местные жители. Люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из цистерны, когда та вспыхнула и взорвалась.

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Юрий Грымчак. Фото: mtot.gov.ua

По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.

Напомним, что в Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.

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Танзания взрыв жертвы погибшие бензовоз

Источник: ТАСС

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