В Танзании затонул паром с пассажирами, десятки погибших

Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен

В Танзании на озере Виктория затонул паром с пассажирами. Об этом сообщает издание Mirror.

Сообщается, что паром MV Nyerere перевернулся и утонул между островами Укора и Буголора на озере Виктория в Африке.

По данным местных властей, в результате крушения парома погибли более 40 человек.

Местные СМИ сообщили, что паром был перегружен – на борту находились до 500 человек.

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Как сообщалось, 17 июня на озере Тоба на индонезийском острове Суматра затонул другой пассажирский паром.

18 пассажиров судна удалось спасти, четыре человека погибли на месте, пропавшими без вести числятся по меньшей мере 192 человека. Число пассажиров, находившихся на борту лодки, могло в пять раз превышать ее вместимость.

Операцию прервали по причине технических трудностей, с которыми столкнулись спасатели. Непредсказуемые течения, ледяная и мутная вода, а также глубина крупнейшего водоема вулканического происхождения в мире сделали практически невозможным продолжение поисков пропавших без вести.