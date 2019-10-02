В Тайване мост упал на корабли: шокирующее видео

На кадрах видно, как переправа складывается и падает вниз

В Тайване мост рухнул прямо на рыболовецкие судна.

Свидетели трагедии опубликовали видео в соцсетях. На кадрах видно, как по мосту движется бензовоз. Как только он доезжает до берега, переправа складывается и падает вниз.

Информации о погибших нет. Известно о полутора десятка пострадавших. Шестеро из них в тяжелом состоянии.

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Судьба еще нескольких человек неизвестна. Они могут быть заблокированы в лодке, предполагают спасатели, пытающиеся разобрать завалы.

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Среди причин аварии рассматривают последствия землетрясения. Мол, подземные толчки разрушили опоры, и конструкция не выдержала веса бензовоза.

Ранее в Турции рухнул пешеходный мост. Авария произошла 26 августа в городе Терме. Два человека почти сошли с моста, когда асфальт неожиданно провалился. Под землю ушла и припаркованная рядом машина. Образовалась большая пропасть. По предварительным данным, инцидент произошел из-за разрушения опорной конструкции. Это могли вызвать обильные дожди, которые накрыли регион.

А от конструкции Паркового моста в Киеве с грохотом отвалился и рухнул вниз огромный кусок железобетона. Жители отреагировали на случившееся огромным количеством возмущенных комментариев и едких шуток. В "Киевавтодоре" уточнили, что падение железобетонных конструкций (противовесов) произошло на опоре №3, этот прогон несудоходный.

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