Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Тбилиси на акцию протеста вышли около двух тысяч человек

22 июня, 01:19

Участники митинга продолжают периодически выступать

Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze
Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze.

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг под требованием отставки главы МВД Георгия Гахария.

Число участников митинга значительно сократилось, но на месте остаются до двух тысяч человек.

Участники митинга продолжают периодически выступать. В своих выступлениях они вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси и сравнивают его с событиями минувшей ночи, когда полиция применила против участников акции резиновые пули и слезоточивый газ. Также некоторые выступающие критикуют политику нынешних властей, называют ее пророссийской.

Некоторые участники митинга призывают выдвинуть ультиматум главе МВД.

Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и вернуться на митинг в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".

Полиция наблюдает за происходящим со стороны. Агрессивных действий участники акции не предпринимают.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция призвала население присоединиться к акции протеста у здания парламента.


Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Грузия, протест, парламент, акция протеста, Тбилиси, протестующие

Вы сейчас просматриваете новость " В Тбилиси на акцию протеста вышли около двух тысяч человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кремле назвали условия возобновления авиаперевозок в Грузию

Вчера, 23:41

Ситуация в Грузии должна нормализоваться, – считает Песков

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Вчера, 22:33

Также Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии

На Майдане прошла акция в поддержку Грузии

Вчера, 20:43

События, происходящие в Грузии, – это очередная попытка Кремля применить свои "гибридные" технологии на территории суверенного государства, отметил активист

Выборы в Раду, конфликт Ирана и США, протесты в Грузии: итоги недели

Вчера, 20:01

Главные события недели в Украине и мире

Скандал с российским депутатом: в Тбилиси началась новая акция протеста

Вчера, 19:40

У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек

Беспорядки в Тбилиси: сотни демонстрантов задержаны, начался суд

Вчера, 16:50

Под суд отправились первые десятки протестующих, обвиняемые в насилии против полиции

Без химии: 10 народных средств от комаров

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

День, когда робот впервые убил человека

"Сладкая парочка": Исабекова с Киану Ривзом порадовали фанатов

Профессор доказал, что люди живут в матрице

"Бесстыжая мамаша": фото Глюкозы вызвало ажиотаж в Сети

Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

10 причин почему жить одному — здорово

О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь