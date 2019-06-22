В Тбилиси на акцию протеста вышли около двух тысяч человек

Участники митинга продолжают периодически выступать

Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze.

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг под требованием отставки главы МВД Георгия Гахария.

Число участников митинга значительно сократилось, но на месте остаются до двух тысяч человек.

Участники митинга продолжают периодически выступать. В своих выступлениях они вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси и сравнивают его с событиями минувшей ночи, когда полиция применила против участников акции резиновые пули и слезоточивый газ. Также некоторые выступающие критикуют политику нынешних властей, называют ее пророссийской.

Некоторые участники митинга призывают выдвинуть ультиматум главе МВД.

Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и вернуться на митинг в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".

Полиция наблюдает за происходящим со стороны. Агрессивных действий участники акции не предпринимают.

Ранее оппозиционные партии Грузии озвучили три главных требования к властям: отставка главы МВД, освобождение задержанных накануне демонстрантов и начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов. Кроме того, оппозиция призвала население присоединиться к акции протеста у здания парламента.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

В том случае, если власти не выполнят требования протестующих, оппозиция обещает вывести людей на площади еще и 21 июня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Тбилиси на акцию протеста вышли около двух тысяч человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"