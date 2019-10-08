В торговом центре в Баку вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавшие

Все пострадавшие — предприниматели, которые получили ожоги или отравились дымом

/ Фото: fhn.gov.az

Крупный пожар вспыхнул в одном из торговых центров в азербайджанской столице. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС республики.

"8 октября в 00:41 (по местному времени – Ред.) на горячую линию МЧС поступило сообщение о пожаре в торговом центре „Бина" в Гарадагском районе Баку, — отмечается в заявлении. — Пожару была присвоена третья степень".

По данным ведомства, всего в тушении огня было задействовано более 200 человек и около 40 единиц техники. Позже пожар был потушен.

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Как сообщает информагентство АПА со ссылкой на медиков, в результате происшествия пострадали три человека. "Все пострадавшие — предприниматели, которые получили ожоги или отравились дымом, вынося товары из горящих магазинов, — передает агентство. — Им оказана первая медицинская помощь".

Причины возгорания пока не установлены. Площадь пожара составила 2-3 тыс. кв. м.

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Видео: fhn.gov.az

Ранее мы сообщали, что в 2019 году в Украине заметно выросло число пожаров. В частности, статистика подтверждает, что пожаров в сельской местности стало больше на треть. На дачных интернет-форумах многие сельчане жалуются на соседей, которые сжигают на своих участках сухостой. Например, на частной ферме в Одесской области полыхали 700 тонн сена.

Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям. Последний громкий случай произошел тоже в Одессе. Там сгорел отель "Токио Стар", в результате чего погибли девять человек, еще 10 пострадали.

Подробнее о ситуации с пожарной безопасностью читайте на сайте "Сегодня":Огонь атакует Украину: в стране выросло число поджогов.

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