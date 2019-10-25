Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,11
27,95

В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: 13 пострадавших

25 октября, 09:57

Пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором

Фото: milliyet.com.tr

Фото: milliyet.com.tr

В Турции автобус с украинскими туристами столкнулся с трактором. Пострадали 13 человек, сообщает газета Milliyet.

ДТП произошло утром 24 октября на трассе Денизли-Анталья. После столкновения микроавтобус слетел с дороги и врезался в ограду. Среди пострадавших – 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители автобуса и трактора.

На месте работали медики и правоохранители. Пострадавших уже госпитализировали в ближайшую больницу. Украинские туристы сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Копы начали расследование происшествия.

Напомним, не так давно ДТП с участием украинцев произошло в Чехии: у села Несовице по дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

Кроме того, ранее в этом году крупная дорожная авария произошла на окраине Москвы: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

автобус Турция украинцы трактор столкновение пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Еще одна страна в присутствии Путина
Еще одна страна в присутствии Путина "поиздевалась" над гимном России: видеоРоссия
"Капитуляции не будет": Зеленский в эксклюзивном интервью "Сегодня" рассказал о переговорах по ДонбассуУкраина
26-летняя женщина узнала о беременности в день родов
26-летняя женщина узнала о беременности в день родовFun
Участников
Участников "Майдана" в Гонконге покрасили в синий цвет: фото и видеоДругие страны
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофаги
Находка века: в Египте обнаружили таинственные саркофагиFun

Новости партнеров

Loading...
загрузка...