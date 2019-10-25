В Турции автобус с украинцами попал в ДТП: 13 пострадавших

Фото: milliyet.com.tr

В Турции автобус с украинскими туристами столкнулся с трактором. Пострадали 13 человек, сообщает газета Milliyet.

ДТП произошло утром 24 октября на трассе Денизли-Анталья. После столкновения микроавтобус слетел с дороги и врезался в ограду. Среди пострадавших – 10 туристов из Украины, турецкий гид и водители автобуса и трактора.

На месте работали медики и правоохранители. Пострадавших уже госпитализировали в ближайшую больницу. Украинские туристы сейчас находятся в удовлетворительном состоянии. Копы начали расследование происшествия.

Напомним, не так давно ДТП с участием украинцев произошло в Чехии: у села Несовице по дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

Кроме того, ранее в этом году крупная дорожная авария произошла на окраине Москвы: фура столкнулась с автобусом, в котором находились украинцы. В результате пострадали двое граждан Украины, которых с места аварии эвакуировали на вертолете.

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