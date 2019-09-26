В Турции художник создал шедевр памяти жертв домашнего насилия

В Стамбуле появился памятник женщинам, погибшим от рук мужей

Инсталляция в память о жертвах домашнего насилия / Фото: Сегодня

Турецкий художник создал инсталляцию в память о женщинах, которые стали жертвами домашнего насилия и погибли от рук собственных мужей.

Арт-объект был создан с помощью туфель на шпильках, которые разместили на стенах дома одной из самых посещаемых улиц Стамбула.

В Турции существует традиция – выставлять обувь умершего человека за порог. Эти туфли не принадлежали жертвам, но стали символом тех, кто пострадал от мужей-тиранов.

Реклама

В целом, тут 440 пар – именно столько женщин в прошлом году погибли от домашнего насилия в Турции.

Как известно, 11 января 2019 году в Украине вступил в силу закон №5294 О предотвращении и противодействии домашнему насилию.

В тренде Неожиданный Трамп и выступление разгневанной школьницы: главные события саммита ООН по климату

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре стали активно бороться с домашним насилием. В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.

А во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену. "Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама