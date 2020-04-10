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В Турции из-за коронавируса в 30 городах вводят комендантский час

10 апреля, 22:52

Елена Кузьмич

Среди городов - Анкара и Стамбул

Власти Турции для борьбы с распространением коронавируса приняли решение ввести 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 30 городов и всей провинции Зонгулдак.

Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства внутренних дел Турции.

"С 00:00 11 апреля до 00:00 13 апреля для всех наших граждан вводится запрет на выход на улицу в 30 городах (Адана, Анкара, Анталья, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Стамбул, Измир, Кахраманмараш, Кайсери, Коджаэли, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарья, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон, Ван), а также в провинции Зонгулдак", — говорится в сообщении.

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Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных достигло 47 тыс., умерли 1 006 человек, выздоровели 2 423.

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А ранее в Турции ввели запрет на въезд и выезд транспорта для 30 городов. Также введены ограничения на передвижение молодежи по улицам турецких городов.

Ранее сообщалось, что знаменитый грузин на частном самолете сбежал в Турцию от коронавируса. Лучший бомбардир в истории футбольной сборной Грузии Шота Арвеладзе спрятался в своем доме в Стамбуле.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Турция комендантский час коронавирус ограничения

Источник: ТАСС

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