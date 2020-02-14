Курьеру, который плюнул в пиццу клиента, дали 2,5 года тюрьмы

В Турции суд лишил свободы разносчика пиццы Бурака С., который в 2017 году плюнул в заказ клиента.

Как сообщает AFP, непосредственно перед тем, как позвонить в дверь истца Хусейна Альюза, курьер раскрыл коробку, плюнул в пиццу и сделал фото на мобильный телефон.

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Раскрыл произошедшее сосед потерпевшего – он увидел это в камеру видеонаблюдения в их подъезде.

Альюз утверждает, что из-за стресса после случившегося он похудел с 82 до 76 кг, а его адвокат обвинил разносчика пиццы в попытке отравить или причинить вред здоровью его подзащитного и в порче имущества.

Судья признал Бурака виновным по обоим пунктам, но приговорил к минимальному наказанию – 2,5 годам лишения свободы. Но можно сказать, что он еще легко отделался, так как ему грозило до 18 лет тюрьмы.

Кроме того, после инцидента его уволили с работы и выписали штраф в размере 4 тысячи лир (около 675 долларов).

Напомним, ранее в Киеве трое мужчин отобрали у курьера пиццу, потому что "бесплатная вкуснее", а потом делали вид, что его не знают.

А прошлым летом в городе Чертков Тернопольской области установили национальный рекорд, создав самую большую пиццу Украины.

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