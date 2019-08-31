В Турции медведей устроили на "работу": появилось забавное видео

В Турции медведи "устроились на работу" и стали дегустаторами меда. Занятие для животных случайно нашел местный агроном Ибрагим Седеф.

Мужчина рассказал, что устал отбивать атаки косолапых на ульи и в конце концов нашел способ обратить медвежьи вылазки себе на пользу и устроил им дегустацию.

Агроном оставил у дома пять мисок с разными сортами меда и вишневым вареньем. Благодаря камере наблюдения удалось выяснить, что первым медведи выедали самый дорогой анзерский мед, цена которого составляет около семи тысяч гривен за килограмм.

Несколько ночей подряд мужчина переставлял миски, и каждый раз вишневое варенье интересовало животных меньше всего.

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Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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