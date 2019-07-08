В Турции произошел взрыв на химическом заводе

На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения

Фото: haberturk.com.

В провинции Кютахья, что на западе Турции, в воскресенье вечером произошел взрыв на азотном заводе.

Об этом сообщает Haber Turk.

"Взрыв произошел в 20.45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья – Эскишехир. По предварительным данным, погибших нет", – сообщил губернатор региона Омер Тораман.

Как сообщается, население прилегающих территорий слышало взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма.

На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения.

Сейчас эксперты выясняют уровень опасности для населения и окружающей среды, проводя соответствующие измерения. Напомним, ранее в этом году произошел пожар на химическом предприятии в американском штате Техас. В результате один человек погиб и еще несколько были ранены.

Кроме того, "Сегодня" сообщал о взрыве на предприятии в городе Уокиган, штат Иллинойс, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека – их доставили в больницы.

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