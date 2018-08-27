В Турции задержали еще двух подозреваемых в нападении на посольство США

Сегодня, 03:13

Задержанные пошли на этот шаг из-за высказываний хозяина Белого дома Дональда Трампа в адрес Турции

Посольство США в Турции. Фото: pixabay.com
Посольство США в Турции. Фото: pixabay.com

Силы безопасности Турции задержали еще двоих подозреваемых в обстреле посольства США в Анкаре. Об этом сообщила газета Hürriyet.

По ее данным, задержанные в настоящее время допрашиваются сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее были задержаны двое мужчин – Осман Гюндаш и Ахмет Челиктен. Они признались в совершении преступления и заявили, что сделали это под воздействием алкоголя. По их словам, они пошли на этот шаг из-за высказываний хозяина Белого дома Дональда Трампа в адрес Турции.

Один из нападавших на посольство США в Турции признался, что они совершили преступление из-за высказываний американского президента Дональда Трампа в адрес республики, что привело к резкому падению национальной валюты.

Службам безопасности Турции не удалось найти какие-либо доказательства тому, что преступники совершили злодеяние по приказу третьей стороны.

Нападение было совершенно утром в понедельник около 5:00 (время совпадает с киевским). Проезжая мимо американского посольства, они выстрелили шесть раз и скрылись с места преступления. Три пули попали в будку охраны, никто не пострадал.

Инцидент, как отмечает Hürriyet, произошел на фоне серьезного ухудшения в отношениях между Турцией и США, которое произошло из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также из-за взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.
США, Турция, посольство
Источник:

ИТАР-ТАСС

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