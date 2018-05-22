Самая плохая ситуация была в тоннелях под мостами, там уровень воды достигал полуметра

В турецкой Анкаре провели необычную эвакуацию пассажиров из подтопленного автобуса. Из-за сильных ливней дороги в городе затопило. Самая плохая ситуация была в тоннелях под мостами. Там уровень воды достигал полуметра. В одном из таких мест автобус застрял, и вырулить уже не смог. Вытаскивать пассажиров и водителя прибыли спасательные бригады. Они спустили с моста лестницу, по которой люди и выкарабкались на сушу.

В центральной части РФ свирепствуют сильные наводнения. Худшая ситуация – в Воронежской области. Там подтоплены города и деревни.

В нескольких районах – объявили срочную эвакуацию. Работает полторы тысячи спасателей. Привлечено 500 единиц спецтехники. В местном МЧС говорят – наводнения вызваны резкими перепадами погодных условий. С потеплением начал таять снег, и река Волга вышла из берегов.

Напомним, Новая Зеландия готовится к сильнейшему наводнению. Проливные дожди и мощный ветер уже наделали много бед на соседних тихоокеанских островах. Сейчас циклон "Гита", приближающийся к Новой Зеландии, уже получил вторую "П" из пяти возможных категорий мощности.