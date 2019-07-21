В Туркменистане прокомментировали слухи о смерти президента
В Ашхабаде информацию о смерти туркменбаши назвали фейком
Туркменские дипломаты не подтвердили информацию о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
В посольстве Туркменистана в России такие заявления, опубликованные сегодня рядом российских СМИ, назвали фейком.
"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", – сказал представитель посольства.
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Напомним, о смерти туркменбаши 21 июля сообщили в "Говорит Москва" с ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Эту информацию также подтвердил Telegram-канал El Murid, которому об этом якобы сообщили источники в туркменской оппозиции.
Причиной смерти бессменного лидера республики с 2007 года назвали острую почечную недостаточность.
"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", – заявили по этому поводу в туркменском посольстве.
Бердымухамедов известен своими одиозными увлечениями – как то сочинение эстрадной музыки и даже рэпа.
Кроме того, мы писали, что ранее Бердымухамедов "спроектировал" и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Позже он в качестве пилота, а его сын – в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль на специальной трассе.
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