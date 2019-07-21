Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Туркменистане прокомментировали слухи о смерти президента

21 июля, 19:12

В Ашхабаде информацию о смерти туркменбаши назвали фейком

Гурбангулы Бердымухамедов
Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: сайт Кремля

Туркменские дипломаты не подтвердили информацию о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В посольстве Туркменистана в России такие заявления, опубликованные сегодня рядом российских СМИ, назвали фейком.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", – сказал представитель посольства.

Читайте также

Напомним, о смерти туркменбаши 21 июля сообщили в "Говорит Москва" с ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Эту информацию также подтвердил Telegram-канал El Murid, которому об этом якобы сообщили источники в туркменской оппозиции.

Причиной смерти бессменного лидера республики с 2007 года назвали острую почечную недостаточность.

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", – заявили по этому поводу в туркменском посольстве.

Бердымухамедов известен своими одиозными увлечениями – как то сочинение эстрадной музыки и даже рэпа.


Кроме того, мы писали, что ранее Бердымухамедов "спроектировал" и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Позже он в качестве пилота, а его сын – в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль на специальной трассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег президент, смерть, Туркменистан, бердымухамедов, туркменбаши

Вы сейчас просматриваете новость " В Туркменистане прокомментировали слухи о смерти президента". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Интерфакс-Украина , ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Президент Туркменистана испытал гоночный внедорожник: видео

21 августа 2018, 01:25

Глава государства самостоятельно переоборудовал внедорожник и внес в его конструкцию ряд изменений

Одиозный президент Туркменистана спел по-немецки: видео

23 декабря 2018, 06:53

Гурбангулы Бердымухамедов исполнил песню собственного сочинения на предновогоднем банкете

Как в нелепом кино: президент Туркменистана снова похвастался "умениями"

14 июня, 13:58

Гурбангулы Бердымухамедов на ходу попал в три мишени, держась за велосипед одной рукой

"Как в индийском кино": президент Туркменистана верхом на жеребце осмотрел новостройки

25 октября 2017, 13:01

Гурбангулы Бердымухамедов верхом на породистом жеребце осмотрел новостройки Ашхабада

Полиция Туркменистана будет искать в туалетах газеты с президентом

23 мая 2018, 18:05

Все издания с фото президента, используемые не по назначению, должны быть изъяты

Видеошок: президент Туркменистана устроил дрифт на BMW M3

25 ноября 2017, 06:55

Глава государства сел за руль BMW M3 и покрутил "пончики" на гоночном треке

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Джоли в шоке: старший сын готовится нанести ей «удар в спину»

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Повышение пенсий за большой стаж: нужны дополнительные 640 млн

Девушка триумфатора мемориала Лобановского радует фанатов

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

​Океаны на грани исчезновения

Израильские ученые изобрели уникальную технологию

О каких заболеваниях сигнализирует отек ног

Что слушают в Днепре: ТОП-10 песен

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Выгодные кредиты онлайн. Лучшие условия

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Обнаружен белок, способный бороться с ВИЧ

​Археологи разгадали загадку барбадосских свиней
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь