В Туркменистане прокомментировали слухи о смерти президента

В Ашхабаде информацию о смерти туркменбаши назвали фейком

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: сайт Кремля

Туркменские дипломаты не подтвердили информацию о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В посольстве Туркменистана в России такие заявления, опубликованные сегодня рядом российских СМИ, назвали фейком.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", – сказал представитель посольства.

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Напомним, о смерти туркменбаши 21 июля сообщили в "Говорит Москва" с ссылкой на директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева. Эту информацию также подтвердил Telegram-канал El Murid, которому об этом якобы сообщили источники в туркменской оппозиции.

Причиной смерти бессменного лидера республики с 2007 года назвали острую почечную недостаточность.

"Это абсолютная ложь. Мы опровергаем эти сообщения", – заявили по этому поводу в туркменском посольстве.

Бердымухамедов известен своими одиозными увлечениями – как то сочинение эстрадной музыки и даже рэпа.

Кроме того, мы писали, что ранее Бердымухамедов "спроектировал" и на основе своих чертежей собрал раллийный внедорожник. Позже он в качестве пилота, а его сын – в качестве штурмана, испытали собранный автомобиль на специальной трассе.

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