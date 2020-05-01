В Узбекистане прорвало дамбу водохранилища: людей эвакуировали из затопленых поселков

Из населенных пунктов эвакуировали более 11 тысяч человек

В Узбекистане в Сырдарьинской области прорвало дамбу Сардобинского водохранилища, в результате чего оказались затопленными окрестные поселки, тысячи людей эвакуированы. Об этом сообщает Радио Свобода.

Местные жители отметили, что в 6:00 утра 1 мая их разбудил сигнал тревоги. Как стало известно, сначала вода затопила населенный пункт, известный как 1А совхоз. Вскоре дошла до других окрестных сел.

"Сотрудники милиции кричали на улице: Вставайте, бегите в сторону Джизака, прорвало дамбу",– рассказывает очевидец.

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Также он рассказал, что люди взяли документы и вышли на улицу. Потом начали на машинах бежать из поселка. Вода распространялась с большой скоростью. Сейчас совхозы 1 и 1А полностью под водой.

Пока информации о жертвах или пострадавших нет. Однако известно, что вода затопила поселок Кургантепа. Из него и окружающих населенных пунктов эвакуировали почти 11,6 тысячи человек.

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Напомним, ранее в России прорвало технологическую дамбу на реке Сейба. Затопленными оказались два рабочих балка, в которых в общей сложности могло размещаться до 80 человек. Число погибших составило 16 человек.

Вскоре следователи узнали о ряде нарушений, которые были допущены при возведении и обслуживании дамбы в Красноярском крае России.

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