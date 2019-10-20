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Прорыв дамбы в России: появились новые подробности

20 октября, 18:48

Плотина была построена и обслуживалась со множеством нарушений

Прорыв дамбы в России. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Следователи узнали о ряде нарушений, которые были допущены при возведении и обслуживании дамбы в Красноярском крае России, в результате прорыва которой погибли 16 человек.

В частности, оказалось, что дамба была построена незаконно и без разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

Вдобавок к этому, у горного мастера, который должен был следить за организацией и проведением работ на участке, не оказалось специального образования.

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При этом начальник участка признался, что осознавал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления.

В Следственном комитете РФ сообщили, что всего на артели прорвало пять дамб.

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Фото: Getty Images

Российское Министерство труда обещает выплатить семьям погибших по миллиону рублей компенсации.

Местные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации, а по факту гибели рабочих из-за нарушения правил безопасности при ведении работ были задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. А 21 октября было объявлено днем траура по погибшим.

Напомним, 19 октября в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа.

Погибшими числятся 16 человек и еще пятеро пропали без вести

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Россия плотина дамба прорыв красноярский край

Источник: Сегодня

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