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В Великобритании экс-министра обвиняют в изнасиловании

2 августа, 18:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бывшая сотрудница парламента подала на него в суд

В Великобритании по подозрению в сексуальных домогательствах и изнасиловании задержали бывшего министра и члена парламента от консервативной партии. Его имя полиция не разглашает.

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Как сообщает The Sunday Times, в суд на него подала бывшая сотрудница парламента. Она утверждает, что народный депутат напал на нее и принудил к половому акту. Женщине пришлось обратится в больницу.

Председатель консервативной партии Роберт Дженрик во время общения с журналистами заявил, что подобные обвинения являются достаточно серьезными и должны расследоваться максимально тщательно. А в полиции сообщили, что бывшего министра, вероятно, отстранят от работы.

Сообщается, что сейчас подозреваемого 51-летнего мужчину выпустили под залог.

Ранее мы сообщали, что чемпион мира в составе сборной Испании, нападающий "Валенсии" и "Барселоны" Давид Вилья стал фигурантом секс-скандала. Его обвинили в сексуальных домогательствах.

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Также напомним, мэр Сеула наложил на себя руки из-за обвинений в сексуальных домогательствах – в харассменте его обвинила бывшая секретарша, а полиция собиралась открыть дело.

А в поезде Мариуполь – Киев мужчина жестоко избил женщину и пытался ее изнасиловать:

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Великобритания изнасилование экс-министр домогательство
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