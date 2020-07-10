"Я принес семье только боль": стало известно, почему мэр Сеула убил себя

Причиной смерти 64-летнего градоначальника столицы Южной Кореи Пак Вон Суна стало самоубийство.

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Об этом сообщает Yonhap, утверждая, что мэр Сеула наложил на себя руки из-за обвинений в сексуальных домогательствах – в харассменте его обвинила бывшая секретарша, а полиция собиралась открыть дело.

Впрочем, в своей предсмертной записке мужчина об этом ничего не упоминал, а лишь принес свои извинения семье и гражданам и завещал кремировать его тело.

"Прошу прощения у всех. Благодарю всех, кто был со мной в этой жизни. Прошу прощения у своей семьи, которой я принес только боль. Кремируйте мое тело и развейте прах над могилой родителей", – говорится в записке, опубликованную городскими властями 10 июля.

Напомним, что запись была обнаружена накануне дочерью покойного мэра в его рабочем кабинете. Она и сообщила о пропаже отца.

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Сеульский вице-мэр Со Чжон Хеп отметил, что и после смерти градоначальника власти столицы Южной Кореи продолжат проводить в жизнь его политику.

"Администрация продолжит управлять городом в соответствии с видением и ценностями Пак Вон Суна, который стремился обеспечить для каждого жителя достаток и стабильность", – сказал он, выразив от имени мэрии свои соболезнования горожанам.

Согласно информации на сайте мэрии, прощание с Пак Вон Суном будет длиться три дня – с 10 по 13 июля. Перед зданием муниципалитета установят алтарь, где горожане смогут помянуть усопшего.

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До следующих выборов городского главы, которые состоятся 7 апреля 2021 года, его обязанности будет исполнять Со Чжон Хеп.

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Как уже сообщалось, Пак Вон Сун занимал кресло сеульского градоначальника с 2011 года и считался одним из вероятных кандидатов на президентских выборах 2022 года от Либеральной партии.

Его тело нашли в лесу на горе Бугак недалеко от его официальной резиденции в центре Сеула после семичасовых поисков с участием сотен сотрудников полиции, спасателей, кинологов и беспилотников.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Новость о смерти популярного среди горожан мэра – они дважды переизбирали Пак Вон Суна – шокировала город, переплюнув даже угрозы северных соседей. Напомним, что недавно Пхеньян предупредил Сеул об "оглушительном грохоте возмездия".

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