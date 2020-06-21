В Великобритании мужчина устроил резню в парке

Три человека погибли и еще трое получили серьезные ранения в ходе нападения с ножом в парке в британском Рединге. Полиция рассматривает нападение как попытку теракта.

Об этом сообщает ВВС.

25-летний мужчина был арестован по подозрению в убийстве после задержания на месте происшествия в парке Форбери Гарденс.

Видео: Reuters

"Отдел по борьбе с терроризмом может подтвердить, что инцидент с нанесением ударов, произошедший вчера вечером в Рединге, теперь рассматривается как теракт", – говорится в заявлении полиции, которое цитирует Bloomberg.

Ранее в Лондоне произошла атака, в результате которой пострадали несколько человек. В районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом. Подоспевшие полицейские ликвидировали злоумышленника. Случившееся уже признали террористическим актом.

А в городе Лодзь в центральной части Польши 24-летний украинец погиб от ножевого ранения, нанесенного соотечественником.

Кроме того, по меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга

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